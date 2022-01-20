"Дженоа" призначила нового головного тренера: хто замінив Шевченка в італійському клубі

"Дженоа" призначила нового головного тренера: хто замінив Шевченка в італійському клубі

Німецький фахівець підписав контракт до літа 2024 року.

"Дженоа" повідомила, хто став новим головним тренером команди після звільнення Андрія Шевченка. "Грифонів" очолив німець Александер Блессін.

Контракт 48-річного спеціаліста з генуезьким клубом розрахований до літа 2024 року.

До генуезців Блессін тренував бельгійський "Остенде". Зараз ця команда посідає 15-те місце в турнірній таблиці Ліги Жупіле.

Додамо, що "Дженоа" - третій професійний клуб у тренерській кар'єрі німця. До періоду в Бельгії фахівець працював з юнацькими командами німецького "Лейпцига".

Шевченко очолив "Дженоа" в листопаді 2021 року, підписавши контракт до середини 2024 року.

Під керівницвом 45-річного українця "грифони" провели 11 матчів, в яких здобули лише одну перемогу (в Кубку Італії над "Салернітаною"). У Серії А "грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок після приходу Шевченка.

У першій грі після звільнення Шевченка "Дженоа" зазнала нищівної поразки від "Фіорентини" з рахунком 0:6. Наразі генуезька команда йде на передостанній, 19-й позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, "грифонів" відділяє шість балів.

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