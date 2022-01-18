"Дженоа" пропустила шість голів у першій грі після звільнення Шевченка: відео

А чи варто взагалі було виганяти українця.

"Дженоа" у рамках 22-го туру Серії А зазнала нищівної поразки на виїзді від "Фіорентини" з рахунком 0:6 .

Зазначимо, що це була перша гра "грифонів" після звільнення українця - Андрія Шевченка.

Усе в цій зустрічі стало зрозуміло після перших 45 хвилин. Саме за цей час "фіалки" три рази відзначилися в сітці воріт генуезців. Забиті голи на свій рахунок записали Альваро Одріосола ( 15 хвилина ), Джакомо Бонавентура ( 34 ) та Крістіано Бірагі ( 42 ). Забити перший м'яч "Фіорентина" могла і раніше, проте найкращий її бомбардир Душан Влахович на 11 хвилині не реалізував пенальті.

У другій половині поєдинку побиття "Дженоа" продовжилося. На 51 хвилині Влахович все ж залишив автограф у воротах суперника. П'ятий та шостий голи "Фіорентини" влетіли на 69 та на 77 хвилинах . Спочатку дубль оформив Бірагі, а крапку поставив Лукас Торрейра.

"Фіорентина" набрала 35 очок та піднялася на шосту позицію в турнірній таблиці;

"Дженоа", своєю чергою, залишилася з 12 пунктами на передостанній, 19 сходинці. Поразка від "Фіорентини" стала для них найбільшою від 27 вересня 2020 року, коли з аналогічним рахунком вони поступилися "Наполі".

Додамо, що у Шевченка 11 матчів на чолі "Дженоа" - одна перемога (в Кубку Італії над "Салернітаною"), 3 нічиї та 7 поразок. У Серії А "грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом українця. У грі з "Фіорентиною" діями підопічних керував тренер "Дженоа" U-17 - Абдулай Конко. Послідовником Шевченка на тренерському містку генуезців на постійній основні має стати Бруно Лаббадія. 55-річний німець нікого не тренував від січня минулого року, коли залишив "Герту". Також він відомий по роботі з "Баєром", "Гамбургом", "Штутгартом" та "Вольфсбургом".

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