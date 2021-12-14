Дженоа - Салернітана: де дивитися та ставки букмекерів на перший матч Шевченка в Кубку Італії

Дженоа - Салернітана: де дивитися та ставки букмекерів на перший матч Шевченка в Кубку Італії

Чудова можливість для українського тренера здобути першу перемогу на чолі "грифонів".

У вівторок, 14 грудня , "Дженоа" українця Андрія Шевченка проведе поєдинок 1/16 фіналу Кубка Італії проти "Салернітани".

Зазначимо, що це буде вже шостий матч екскерманича збірної України на чолі "грифонів". Наразі статистика Шевченка в клубі не надто втішна - лише одна нічия за чотирьох поразок.

Для "Дженоа" це вже буде другий поєдинок у цьому турнірі в сезоні 2021/22. На стадії 1/32 фіналу генуезці здолали "Перуджу" (3:2). Що стосується "Салернітани", то вони на цьому етапі перемогли "Реджину" (2:0). Цікаво, що обидві команди пропускали стадію 1/64 фіналу.

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Де дивитися матч Дженоа - Салернітана

На території України цей поєдинок Шевченка покаже Футбол 1, який є офіційним транслятором матчів Кубка Італії. Початок - о 22:00 за київським часом.

Прогнози букмекерів на матч Дженоа - Салернітана

Фаворитом цього протистояння є колектив українця. Так, на перемогу "Дженоа" приймається коефіцієнт 1,95. Нічия - 3,50. Перемога гостів, своєю чергою, оцінюється в 3,84.