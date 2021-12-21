"Дженоа" Шевченка сенсаційно відібрала очки в "Аталанти" Малиновського у Серії А

"Дженоа" Шевченка сенсаційно відібрала очки в "Аталанти" Малиновського у Серії А

Друге здобуття балів для українського тренера.

"Дженоа" в рамках 19-го туру Серії А зуміла в рідних стінах несподівано зіграти внічию проти "Аталанти" з рахунком 0:0 .

Зазначимо, що саме команда українця Руслана Малиновського мала більше шансів для взяття воріт, проте загальна перевага за кількістю ударів та тотальне домінування за відсотковим відношенням м'яча не принесла "бергамаскам" три очки.

Що стосується "Дженоа", то підопічні Андрія Шевченка втратили найреальнішу можливість відзначитися в сітці воріт суперника на початку другої половини зустрічі - форвард Маттіа Дестро з вигідної позиції пробив повз.

Як наслідок, "грифони" під керівництвом українця зуміли здобути друге очко в семи поєдинках у рамках внутрішньої першості.

Після цієї нічиєї "Дженоа" має в своєму активі 11 пунктів та йде на 18 сходинці;

"Аталанта" Малиновського набрала 38 балів та продовжила гонитву за "Міланом", Наполі" та "Інтером". Наразі "бергамаски" четверті;

У наступному, 20 турі, "Дженоа" вирушить в гості до "Сассуоло", а "Аталанта" прийме "Торіно". Ці матчі будуть зіграні вже 6 січня.

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