"Дженоа" Шевченка у 120-хвилинному протистоянні програла "Мілану" та вилетіла з Кубка Італії

Схоже, звільнення українця неминуче.

"Дженоа" Андрія Шевченка не зуміла пробитися до чвертьфіналу Кубка Італії. Колектив українського фахівці в рамках виїзного протистояння 1/8 фіналу поступився "Мілану" з рахунком 1:3 .

Зазначимо, що рахуноу у цій дуелі було відкрито вже на 17 хвилині , і як не дивно, але першими забили "грифони" - новачок генуезців Лео Естігор на дальній штанзі завершив подачу з кутового на правому фланзі від партнера по команді.

Associated Press

Глядачі могли побачити перше взяття воріт і раніше, проте на четвертій хвилині матчу футболіст "россонері" Раде Круніч влучив у поперечину. Як наслідок. перші 45 хвилин залишилися за "Дженоа".

У другому таймі "Мілан" суттєво додав, намагаючись кожну атаку завершувати ударом. Підопічні Стефано Піолі декілька разів небезпечно турбували голкіпера гостей, проте відзначитися вдалося лише на 74 хвилині - Олівьє Жиру головою замкнув навіс від одноклубника та відновив, таким чином, паритет. Після цього голу господарі намагалися вирвати перемогу в основний час, але всі їхні спроби виявилися невдалими.

Associated Press

Долю протистояння повинен був вирішити додатковий час. І саме 15 хвилин першого екстратайму стали ключовими у цьому матчі - форвард "россонері" Рафаель Леау на 102 хвилині , розхитавши опонента, закинув ігрове знаряддя від стійки за комірець воротарю. Закріпив успіх "Мілана" юний півзахисник - Алекс Салемакерс. 22-річний бельгієць на 112 хвилині точним ударом поставив крапку в грі. Цікаво, що Леау та Салемакерс з'явилися у матчі з лави для запасних.

Associated Press

Як наслідок, "Мілан" вийшов до 1/4 фіналу, де зустрінеться з переможцем пари "Лаціо" - "Удінезе". Щодо "Дженоа", то вони, схоже, залишаться без Шевченка, адже тепер існує висока вірогідність того, що українця звільнять.