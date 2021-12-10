"Дженоа" Шевченка зазнала поразки в принциповому поєдинку Серії А

Поки надто невдало складається кар'єра українського керманича на чолі "грифонів".

"Дженоа", яку тренує українець Андрій Шевченко, зазнала чергової невдачі у рамках Чемпіонату Італії.

Так, "грифони" у матчі-відкритті 17-го туру Серії А програли дербі "Сампдорії" з рахунком 1:3. Номінальні гості (обидва клуби ділять стадіон між собою, прим.) відкрили рахунок вже на сьомій хвилині - відзначився Маноло Габб'ядіні.

Закріпили перевагу футболісти "блучерк'яті" на 50 хвилині - Франческо Капуто точним ударом подвоїв перевагу своєї команди. На 69 хвилині гравці "Сампдорії" довели справу до непристойного - після перегляду відеоповтору головний арбітр ухвалив рішення зарахувати гол Габб'ядіні.

Єдиною втіхою для Шевченка став перший забитий м'яч "Дженоа" під його керівництвом, який на 78 хвилині провів Маттіа Дестро. Утім, на більше господарів не вистачило.

Як наслідок, "Дженоа" під керівництвом Шевченка знову не зуміла зачепитися за перемогу. Поступившись "Сампдорії", колектив українця залишився з десятьма очками на передостанній, 19-й, сходинці в турнірній таблиці. Що стосується "Сампдорії", то вони набрали 18 балів та піднялися на 14 позицію.