Дженоа - Спеція: де дивитися та ставки букмекерів на матч Шевченка з командою Коваленка в Серії А

Дженоа - Спеція: де дивитися та ставки букмекерів на матч Шевченка з командою Коваленка в Серії А

Чергова спроба українця здобути першу перемогу в італійському чемпіонаті.

У неділю, 9-го січня , "Дженоа" українця Андрія Шевченка проведе домашній поєдинок 21-го туру Серії А проти "Спеції", за яку виступає орендований в "Аталанти" український півзахисник Віктор Коваленко.

Поки що в 45-річного українця не складаються справи на Апеннінському півострові. "Дженоа" під керівництвом Шевченка провела наразі в Серії А вісім ігор - три нічиїх та п'ять поразок.

Де дивитися матч Дженоа - Спеція

На території України поєдинок підопічних Шевченка проти команди Коваленка у прямому ефірі покаже відеосервіс MEGOGO, який є офіційним транслятором матчів Серії А. Початок - о 19:30 за київським часом.

Прогнози букмекерів на матч Дженоа - Спеція

Фаворитом цієї гри є господарі. Коефіцієнт на перемогу "грифонів" становить 2,17. Нічия - 3,30. Своєю чергою, перемога гостей оцінюється в 3,70.

Наразі в активі генуезців 12 очок та передостання, 19-та позиція. "Спеція" Коваленка, маючи 16 балів, посідає 17-ту сходинку.

У 22-му турі Серії А команда Шевченка 17 січня зіграє з "Фіорентиною", а перед цим 13 січня поміряється силами з "Міланом" в 1/8 фіналу Кубка Італії.

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