"Дженоа" з Малиновським драматично програла матч Серії А – суперник забив фантастичний гол (відео)

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського зазнала поразки у домашній грі з "Монцою" в рамках 28-го туру італійської Серії А. Результативний поєдинок на стадіоні "Луїджі Ферраріс" у Генуї завершився з рахунком 2:3 .

Уже на 8-й хвилині зустрічі гостей вивів уперед Маттео Пессіна. Через десять хвилин "Монца" подвоїла свою перевагу – після розіграшу кутового розкішним ударом боковими ножицями з лінії штрафного забив португальський нападник Дані Мота.

Одразу після перерви "грифони" зробили потрійну заміну, зокрема на поле вийшов Малиновський. Це дозволило команді українця переламати перебіг матчу. На 52-й хвилині господарі скоротили відставання – Альберт Гудмундссон вдало зіграв на добиванні після того, як сам же не реалізував пенальті.

А на 68-й хвилині "Дженоа" відігралася – забитим м'ячем відзначився Вітінья.

Однак взяти у цьому поєдинку бодай очко генуезцям не судилося. На 79-й хвилині Даніель Мальдіні, син легенди "Мілана" Паоло Мальдіні, всього через чотири після свого виходу на заміну вирвав перемогу для "Монци".

Огляд матчу "Дженоа" – "Монца"

Після цього матчу "Дженоа" (33 очки) посідає 12-те місце у Серії А. "Монца" (39 балів) піднялася на 10-ту позицію.

У наступному турі італійського чемпіонату команда Малиновського 17 березня на виїзді зустрінеться з "Ювентусом". Днем раніше "Монца" прийме "Кальярі".

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