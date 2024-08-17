"Дженоа" з Малиновським драматично відібрала очки в "Інтера" у стартовому турі Серії А (відео)

Команда українця на останніх хвилинах врятувалася від поразки проти чинного володаря "скудетто".

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на своєму полі зіграла у результативну нічию з "Інтером" в рамках 1-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Зустріч у Генуї завершилася з рахунком 2:2 .

На 20-й хвилині поєдинку господарів вивів уперед Алессандро Вольякко. Через десять хвилин "нерадзуррі" відповіли голом Маркуса Тюрама.

Під завісу другого тайму міланський клуб повів у рахунку – Тюрам на 85-й хвилині оформив дубль.

Однак у компенсований час "грифони" зуміли врятуватися від поразки. На 90+6-й хвилині Жуніор Мессіас добив м'яч у ворота після свого невдалого удару з пенальті.

Малиновський вийшов у стартовому складі "Дженоа" на матч проти чинного чемпіона Італії та відіграв 72 хвилини.

Огляд матчу "Дженоа" – "Інтер"

У другому турі Серії А генуезці 24 серпня на виїзді зустрінуться з "Монцою", а підопічні Сімоне Індзагі того ж дня приймуть "Лечче".

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