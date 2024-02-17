"Дженоа" з Малиновським на останніх хвилинах втратила перемогу над "Наполі" у Серії А (відео)

Руслан Малиновський з'явився на полі на 75-й хвилині.

"Дженоа" українця Руслана Малиновського на виїзді зіграла внічию з "Наполі" в матчі 25-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Дієго Армандо Марадона" в Неаполі завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На старті другого тайму "грифони" вийшли вперед – на 47-й хвилині відзначився Мортен Френдруп.

Однак втримати переможний рахунок до фінального свистка генуезцям не вдалося. На останній хвилині основного часу "партенопейці" врятували нічию – Сиріл Нгонге забив після передачі Джованні Ді Лоренцо.

Зазначимо, що Малиновський розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 75-й хвилині.

Огляд матчу "Наполі" – "Дженоа"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Дженоа" (30 балів) посідає 12-те місце у Серії А. "Наполі" (36 очок) перебуває на дев'ятій позиції.

У наступному турі команда Малиновського 24 лютого прийме "Удінезе", а неаполітанці днем пізніше зіграють на виїзді проти "Кальярі".

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