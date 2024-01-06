"Дженоа" з Малиновським на останніх хвилинах втратила перемогу над сенсацією сезону Серії А (відео)

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зіграла внічию з "Болоньєю" в матчі 19-го туру італійської Серії А. Зустріч на стадіоні "Ренато Далл'Ара" завершилася з рахунком 1:1 .

"Грифони" вийшли вперед на 20-й хвилині поєдинку – Альберт Гудмундссон забив гол прямим ударом зі штрафного.

Після цього гості повністю закрилися в обороні та грали на втримання рахунку. Володіння м'ячем у цьому матчі склало 71% проти 29% на користь "Болоньї". За ударами команда Тьяго Мотти на голову перевершила суперника – 21 проти 3 (у площину воріт – 8:1), так само як і за очікуваними голами (xG) – 1,50 на 0,15.

І все ж, "Дженоа" була близькою до того, аби витримати тиск господарів поля. Однак у компенсований час "Болонья" зуміла врятуватися від поразки – на 90+5-й хвилині Лоренцо Де Сільвестрі завдав влучного удару після передачі Алексіса Салемакерса.

Зазначимо, що Малиновський вийшов у стартовому складі "Дженоа" та провів на полі весь поєдинок. Цього сезону на рахунку Руслана 16 матчів у Серії А, в яких він забив два голи і зробив один асит.

Огляд матчу "Болонья" – "Дженоа"

Після цього матчу "Дженоа" з 21 балом посідає 12-те місце у Серії А – підопічні Альберто Джилардіно не програли жодного з чотирьох останніх поєдинків у чемпіонаті Італії. "Болонья" (32 пункти) сенсаційно йде на п'ятій позиції – "червоно-синіх" лише одне очко відділяє від зони Ліги чемпіонів.

У наступному турі Малиновський і Ко 13 січня приймуть "Торіно", а "Болонья" днем пізніше на виїзді зіграє проти "Кальярі". Перед цим підопічні Тьяго Мотти 9 січня зустрінуться з "Фіорентиною" в чвертьфіналі Кубка Італії.

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