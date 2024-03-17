"Дженоа" з Малиновським на виїзді відібрала очки у "Ювентуса" в матчі Серії А (відео)

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді зіграла внічию з "Ювентусом" у матчі 29-го туру італійської Серії А. Поєдинок у Турині завершився з рахунком 0:0 .

Незважаючи на суттєву перевагу за кількістю ударів: 16 проти 5 (у площину воріт – 2:2), "Стара синьйора" так і не змогла забити бодай раз. За очікуваними голами (xG) туринці незначно перевершили "грифонів" – 0,89 на 0,21.

Догравав зустріч туринський гранд у меншості – у компенсований час за фол і неспортивну поведінку жовті картки отримав сербський нападник "б'янконері" Душан Влахович.

Зазначимо, що Малиновський розпочав матч на лавці для запасних і вийшов на поле на 70-й хвилині, замінивши Альберта Гудмундссона. Для Руслана це був 25-й поєдинок цього сезону в Серії А, на його рахунку три голи та один асист.

Огляд матчу "Ювентус" – "Дженоа"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Ювентус" (59 очок) залишився на третьому місці у Серії А. Туринці за додатковими показниками поступаються "Мілану", який має поєдинок у запасі. "Дженоа" (34 бали) посідає 12-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Італії, після міжнародної паузи, "Стара синьйора" 30 березня на виїзді зіграє проти "Лаціо", а команда Малиновського того ж дня прийме "Фрозіноне".

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