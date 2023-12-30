"Дженоа" з Малиновським несподівано відібрала очки в лідера Серії А (відео)

Український півзахисник вийшов на поле в другому таймі матчу проти "Інтера".

"Дженоа" українця Руслана Малиновського вдома зіграла внічию з "Інтером" у поєдинку 18-го туру італійської Серії А. Зустріч на стадіоні "Луїджі Ферраріс" у Генуї завершилася з рахунком 1:1 .

Підопічні Сімоне Індзагі вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 42-й хвилині влучного удару завдав Марко Арнаутович.

Ще до перерви "грифони" зуміли відігратися – на 45+7-й хвилині Раду Дрегушин ударом головою замкнув навіс Альберта Гудмундссона.

У другому таймі команди не забивали. За весь матч "Інтер" перевершив "Дженоа" за ударами – 16 проти 13 (у площину воріт – 6 проти 4), а також за очікуваними голами (xG) – 1,45 проти 0,48. Однак вирвати перемогу "нерадзуррі" не вдалося.

Зазначимо, що Малиновський розпочав матч проти "Інтера" на лавці для запасних і вийшов на поле на 61-й хвилині. Результативними діями він не відзначився.

Для Руслана цей поєдинок став 15-м цього сезону Серії А – на рахунку українського півзахисника два голи та один асист.

Огляд матчу "Дженоа" – "Інтер"

Після цього матчу "Інтер" (45 очок) залишився на першому місці в Серії А з відривом у 5 балів від "Ювентуса", який у суботу, 30 грудня, прийматиме "Рому" в центральному поєдинку 18-го туру. "Дженоа" (20 пунктів) йде на 13-й позиції.

Для обох клубів цей матч став останнім 2023 року. У наступному турі "нерадзуррі" 6 січня приймуть "Верону", а Малиновський і Ко днем раніше на виїзді зіграють проти "Болоньї".

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