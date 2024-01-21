"Дженоа" з Малиновським обіграла найгіршу команду Серії А (відео)

Руслан Малиновський зіграв весь матч проти "Салернітани".

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на виїзді перемогла "Салернітану" в поєдинку 21-го туру італійської Серії А. Зустріч на "Стадіо Арекі" в місті Салерно завершилася з рахунком 1:2 .

Уже на 2-й хвилині матчу Агустін Мартегані вивів господарів поля вперед.

Однак "грифони" зуміли дуже швидко відігратися – на 13-й хвилині точного удару завдав Матео Ретегі.

На початку другого тайму генуезці повели в рахунку – Альберт Гудмундссон реалізував пенальті на 57-й хвилині. Саме цей гол став вирішальним у цьому поєдинку.

Малиновський вийшов у стартовому складі "Дженоа" та провів на полі весь матч.

Перемога дозволила "грифонам" з 25 очками піднятися на 11-те місце у Серії А. "Салернітана" замикає турнірну таблицю, маючи у своєму активі 12 балів.

У наступному турі команда Малиновського 28 січня прийме "Лечче". Днем пізніше "Салернітана" вдома зустрінеться з "Ромою".

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