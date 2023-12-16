"Дженоа" з Малиновським сенсаційно поставила підніжку "Ювентусу" у боротьбі за чемпіонство (відео)

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського на своєму полі зіграла внічию з "Ювентусом" у стартовому матчі 16-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Луїджі Ферраріс" завершився з рахунком 1:1 .

У середині першого тайму "б'янконері" вийшли вперед – Федеріко К'єза реалізував пенальті на 28-й хвилині зустрічі.

На старті другого тайму "грифонам" вдалося відігратися – Альберт Гудмундссон забив на 48-й хвилині після передачі Кейлеба Екубана, який у перерві з'явився на заміну. Далі до фінального свистка рахунок уже не змінився.

Малиновський вийшов у стартовому складі "Дженоа" та відіграв повний матч. Руслан двічі пробивав по воротах, віддав 86% точних передач та заробив жовту картку на 90-й хвилині.

Зазначимо, що цього сезону Малиновський провів 13 поєдинків за "грифонів" у Серії А, забив два голи та зробив одну результативну передачу.

Огляд матчу "Дженоа" – "Ювентус"

Після цього матчу "Дженоа" (16 очок) посідає 14-те місце у турнірній таблиці Серії А. "Ювентус" (37 балів) залишився на другій позиції, не скориставшись шансом позбавити лідерства "Інтер" (38 пунктів). У центральному поєдинку цього туру "нерадзуррі" в неділю, 17 грудня, на виїзді протистоятимуть "Лаціо".

У наступному турі італійського чемпіонату команда Малиновського 22 грудня на виїзді зіграє із "Сассуоло". Днем пізніше "Стара синьйора" завітає в гості до "Фрозіноне".

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