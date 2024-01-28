"Дженоа" з Малиновським за 6 хвилин оформила камбек і здобула перемогу в матчі Серії А (відео)

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського перемогла "Лечче" у домашньому матчі 22-го туру італійської Серії А. Поєдинок на "Стадіо Луїджі Ферраріс" у Генуї завершився з рахунком 2:1 .

Гості могли виходити вперед на на 18-й хвилині зустрічі, але Нікола Крстович не реалізував пенальті. Утім, на перерву "Лечче" все одно пішов за мінімальної переваги в рахунку – Крстович на 31-й хвилині забив уже з гри.

Проте в другому таймі "грифонам" вдалося здійснити камбек. Спочатку на 70-й хвилині рахунок зрівняв Матео Ретегі, а через шість хвилин Кейлеб Екубан приніс генуезцям вольову перемогу.

Зазначимо, що Малиновський вийшов у стартовому складі господарів і провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Дженоа" – "Лечче"

Після цього поєдинку "Дженоа" (28 очок) посідає 11-те місце в турнірній таблиці Серії А. "Лечче" з 21 заліковим балом перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі команда Малиновського 3 лютого на виїзді зіграє проти "Емполі" українського хавбека Віктора Коваленка. Днем раніше "Лечче" прийматиме "Фіорентину".

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