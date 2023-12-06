"Дженоа" з Малиновським зазнала поразки та вилетіла з Кубка Італії (відео)

"Дженоа" українця Руслана Малиновського програла "Лаціо" в матчі 1/8 фіналу Кубка Італії. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" у Римі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цьому протистоянні команда Мауріціо Саррі забила вже на 5-й хвилині. Після передачі Луки Пеллегріні точним ударом відзначився Маттео Гендузі. До кінця матчу "грифонам" відігратися не вдалося.

Малиновський розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 62-й хвилині, але не зумів допомогти генуезцям уникнути поразки.

Огляд матчу "Лаціо" – "Дженоа"

Таким чином, "Лаціо" став першим чвертьфіналістом Кубка Італії. Інші учасники наступного раунду турніру визначаться пізніше.

Наступний матч підопічні Альберто Джилардіно проведуть 10 грудня на виїзді з "Монцою" в рамках 15-го туру Серії А. Наразі "Дженоа" з 15 очками посідає 14-те місце у чемпіонаті Італії.

"Лаціо" перебуває на дев'ятій сходинці у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 20 залікових пунктів. У наступній грі "орли" 9 грудня завітають у гості до "Верони".

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