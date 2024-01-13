"Дженоа" з Малиновським зіграла внічию у 20-му турі чемпіонату Італії

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського розійшлася нічиєю з "Торіно" в матчі 20-го туру італійської Серії А. Зустріч на стадіоні "Луїджі Ферраріс" у Генуї завершилася з рахунком 0:0 .

Генуезці перевершили туринців за кількістю ударів – 11 проти 6 (у площину воріт – 6:0), хоч і менше володіли м'ячем – 44% на 56%. За очікуваними голами (xG) майже рівність – 0,60 у "Дженоа" проти 0,48 у "Торіно". Однак голів у цьому протистоянні уболівальники так і не побачили.

Малиновський вийшов у стартовому складі "грифонів" та провів на полі повний поєдинок. На 77-й хвилині Руслан отримав жовту картку за фол проти суперника.

Цього сезону в активі Малиновського 17 матчів за "Дженоа" у Серії А, в яких він забив два голи і зробив один асист.

Огляд матчу Дженоа – "Торіно"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Дженоа" (22 очки) посідає 12-те місце у турнірній таблиці Серії А. "Торіно" (28 пунктів) розташовується на десятій позиції.

У наступному турі команда Малиновського 21 січня в гостях зустрінеться із "Салернітаною", а "бики" 26 січня на виїзді зіграють проти "Кальярі".

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