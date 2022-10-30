Джентльменський жест: Ломаченко завоював чемпіонський пояс Ортіса, але повернув його супернику

У ніч проти 30 жовтня українець Василь Ломаченко здобув перемогу над американцем Джемейном Ортісом в головному поєдинку боксерського вечора на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.

Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу нашому співвітчизнику: 115-113, 116-112, 117-111.

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Після бою український боксер відзначився красивим жестом. На кону в поєдинку між Ломаченком і Ортісом стояв другорядний чемпіонський пояс NABF (North-American Boxing Federation), яким володів Ортіс. Тож організатори вручили його Василю за перемогу.

Однак українець не став приймати нагороду. Він попрямував до Ортіса та віддав йому пояс. Американець був здивований вчинком Ломаченка, але пояс з рук українця взяв.

Скріншот з трансляції MEGOGO

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

В активі 26-річного Ортіса 16 перемог (8 - нокаутом), одна нічия та одна поразка.

Очікується, що вже в наступному поєдинку Ломаченко боксуватиме з абсолютним чемпіоном світу американцем Девіном Гейні за всі пояси легкого дивізіону. Після перемоги над Ортісом український боксер зустрівся в ринзі зі своїм майбутнім суперником.

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