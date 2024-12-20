Джима фінішувала за крок від медалі в спринті на Кубку світу з біатлону в Ансі: результати гонки

Юлія ледь не зійшла на п'єдестал у спринтерській гонці, посівши високе четверте місце.

У п'ятницю, 20 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у французькому Ансі-Ле-Гран-Борнан продовжився спринтерською гонкою у жінок.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок – Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос і Лілія Стеблина, для якої це була перша в кар'єрі гонка на рівні Кубка світу.

Найкращий результат серед українок показала Джима, яка завдяки бездоганній стрільбі посіла четверте місце.

До гонки переслідування також відібралися Дмитренко (21-ша позиція) та Меркушина (48-ма). Кривонос і Стеблина фінішували поза топ-60, не зумівши кваліфікуватися до персьюту.

Перемогла в спринті француженка Жюстін Бреза-Буше. Лише на 1,4 секунди від неї відстала німкеня Франциска Пройс, яка стала другою. Трійку призерок замкнула словенка Аннамарія Лампич.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого спринту в Ансі

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+1) 21:19.2

2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+0) +1.4

3. Аннамарія Лампич (Словенія, 0+2) +13.7

4. Юлія Джима (Україна, 0+0) +19.1

5. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+1) +20.1

6. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0) +22.8

...

21. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:06.7

48. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:55.5

62. Анна Кривонос (Україна, 1+1) +2:33.4

77. Лілія Стеблина (Україна, 0+3) +3:18,4

Додамо, що напередодні в Ансі відбулася чоловіча спринтерська гонка, де найкращий результат серед українців показав Антон Дудченко, який посів 12-те місце.

Етап в Ансі продовжиться у суботу, 21 грудня, чоловічою та жіночою гонками переслідування, які розпочнуться о 13:30 та 15:45 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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