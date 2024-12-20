Джима фінішувала за крок від медалі в спринті на Кубку світу з біатлону в Ансі: результати гонки

Юлія ледь не зійшла на п'єдестал у спринтерській гонці, посівши високе четверте місце.
У п'ятницю, 20 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у французькому Ансі-Ле-Гран-Борнан продовжився спринтерською гонкою у жінок.
Україну в ній представляли п'ять біатлоністок – Олександра Меркушина, Христина Дмитренко, Юлія Джима, Анна Кривонос і Лілія Стеблина, для якої це була перша в кар'єрі гонка на рівні Кубка світу.
Найкращий результат серед українок показала Джима, яка завдяки бездоганній стрільбі посіла четверте місце.
До гонки переслідування також відібралися Дмитренко (21-ша позиція) та Меркушина (48-ма). Кривонос і Стеблина фінішували поза топ-60, не зумівши кваліфікуватися до персьюту.
Перемогла в спринті француженка Жюстін Бреза-Буше. Лише на 1,4 секунди від неї відстала німкеня Франциска Пройс, яка стала другою. Трійку призерок замкнула словенка Аннамарія Лампич.
Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого спринту в Ансі
1. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 0+1) 21:19.2
2. Франциска Пройс (Німеччина, 0+0) +1.4
3. Аннамарія Лампич (Словенія, 0+2) +13.7
4. Юлія Джима (Україна, 0+0) +19.1
5. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+1) +20.1
6. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0) +22.8
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21. Христина Дмитренко (Україна, 0+1) +1:06.7
48. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:55.5
62. Анна Кривонос (Україна, 1+1) +2:33.4
77. Лілія Стеблина (Україна, 0+3) +3:18,4
Додамо, що напередодні в Ансі відбулася чоловіча спринтерська гонка, де найкращий результат серед українців показав Антон Дудченко, який посів 12-те місце.
Етап в Ансі продовжиться у суботу, 21 грудня, чоловічою та жіночою гонками переслідування, які розпочнуться о 13:30 та 15:45 за київським часом відповідно.
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
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