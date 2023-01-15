Джима – поза топ-20: результати жіночого масстарту на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу

У неділю, 15 січня, п'ятий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 в німецькому Рупольдінгу завершився жіночим масстартом.

Україну в ньому представляла одна спортсменка – Юлія Джима. Припустившись двох хиб на вогневих рубежах, наша біатлоністка фінішувала 21-ю.

Переможницею масстарту в напруженій боротьбі стала француженка Жулья Сімон. Лише на 2,6 секунди вона випередила срібну призерку – італійку Лізу Вітоцці. Третьою з відставанням у 6,7 секунди від тріумфаторки гонки фінішувала ще одна представниця Франції Анаїс Шевальє-Буше.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого масстарту в Рупольдінгу

1. Жулья Сімон (Франція, 1+0+1+1) 32:52.0

2. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0+1+0) +2.6

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+1+0+0) +6.7

4. Лінн Персон (Швеція, 1+0+1+0) +30.7

5. Ванесса Фогт (Німеччина, 1+0+0+1) +41.5

6. Ганна Еберг (Швеція, 1+1+0+1) +42.4

...

21. Юлія Джима (Україна, 1+0+1+0) +2:04.6

Наступний, шостий етап сезону Кубка світу-2022/23 з біатлону прийматиме 19 – 22 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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