Джима – у квітковій церемонії: результати жіночої індивідуальної гонки на ЧС з біатлону-2025

Юлія Джима показала найкращий результат у кар'єрі в особистих гонках на чемпіонатах світу.

У вівторок, 18 лютого, змагальна програма чемпіонату світу з біатлону-2025 у швейцарському Ленцергайде продовжилася жіночою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли чотири біатлоністки: Юлія Джима, Христина Дмитренко, Олена Городна та Анастасія Меркушина.

Найкращий результат серед українок показала Джима, яка потрапила до квіткової церемонії, з ідеальною стрільбою фінішувавши п'ятою. Це її найкращий результат у кар'єрі в особистих гонках на чемпіонатах світу.

Дмитренко також безпомилково відпрацювала на усіх чотирьох вогневих рубежах і посіла 11-те місце. Меркушина з двома хибами стала 44-ю. Городна завершила гонку на 61-й позиції, зробивши три неточні постріли.

Чемпіонкою світу в індивідуальній гонці стала француженка Жюлья Сімон. "Срібло" здобула шведка Елла Халварссон, а "бронзу" виборола француженка Лу Жанмонно.

Чемпіонат світу з біатлону-2025: результати жіночої індивідуальної гонки

1. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+1) 41:27.7

2. Елла Халварссон (Швеція, 0+0+0+0) +37.8

3. Лу Жанмонно (Франція 1+0+0+0) +39.2

4. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+0+0+0) +1.15.3

5. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +1:23.8

6. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +1:29.8

...

11. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+0) +2:11.7

44. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0+0+1) +5:08.2

61. Олена Городна (Україна, 1+1+1+0) +6:33.1

Чоловіча "індивідуалка" на ЧС-2025 з біатлону відбудеться у середу, 19 лютого. Раніше стало відомо, хто з українців її побіжить. Планетарна першість триватиме до 23 лютого.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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