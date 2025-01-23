Джима – у топ-10: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу в Антгольці

У четвер, 23 січня, шостий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в італійському Антгольці стартував жіночим спринтом.

Україну в ньому представляли п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина.

Найкращий результат серед українок у спринті показала Джима, яка з ідеальною стрільбою замкнула топ-10. Крім неї, до залікової зони також потрапила Дмитренко, яка без жодної хиби на вогневих рубежах посіла 24-те місце.

Загалом до гонки переслідування кваліфікувалися чотири українські біатлоністки. Там також виступлять Городна і Петренко, які завершили спринт на 49-й і 55-й позиціях відповідно.

Перемогу в гонці здобула француженка Лу Жанмонно. Другою стала німкеня Селіна Гротіан, а третьою фінішувала її співвітчизниця Франциска Пройсс.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого спринту в Антгольці

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) 21:09.5 хвилини

2. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0) +7.2

3. Франциска Пройсс (Німеччина, 0+0) +16.7

4. Доротея Вірер (Італія, 0+1) +28.0

5. Жюлья Сімон (Франція, 0+1) +38.0

6. Жанні Рішар (Франція, 0+0) +40.9

...

10. Юлія Джима (Україна, 0+0) +51.2

24. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:31.0

49. Олена Городна (Україна, 0+1) +2:09.9

55. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +2:17.8

80. Анастасія Меркушина (Україна, 3+1) +3:32.1

Етап в Антгольці продовжиться у п'ятницю, 24 січня, чоловічим спринтом, який розпочнеться о 15:30 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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