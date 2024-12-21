Джима – у топ-10: результати жіночої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Ансі

У суботу, 21 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2024/25 у французькому Ансі-Ле-Гран-Борнан продовжився жіночою гонкою переслідування.

Україну в ній представляли три біатлоністки – Юлія Джима (четверта стартова позиція за підсумками спринту), а також Христина Дмитренко і Олександра Меркушина, які розпочали гонку 22-ю і 48-ю відповідно.

Найкращою серед українок за підсумками персьюту стала Джима, яка фінішувала восьмою. До залікової зони також потрапила Дмитренко, яка посіла 17-те місце. Меркушина стала 48-ю, не набравши очок.

Виграла гонку переслідування німкеня Франциска Пройс, яка стартувала з другої позиції. Другу сходинку посіла француженка Жюлія Сімон, а замкнула трійку призерок німкеня Ванесса Фойгт.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночої гонки переслідування в Ансі

1. Франциска Пройс (Німеччина, 0+0+1+0) 29:09.9

2. Жюлія Сімон (Франція, 0+2+0+0) +27.3

3. Ванесса Фойгт (Німеччина, 0+0+0+0) +44.3

4. Жані Рішар (Франція, 0+0+0+1) +50.4

5. Марен Кіркейде (Норвегія, 0+1+0+0) +54.1

6. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) +57.0

...

8. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +1:02.3

17. Христина Дмитренко (Україна, 0+0+0+1) +1:27.9

48. Олександра Меркушина (Україна, 0+2+0+0) +4:54.7

Етап в Ансі завершиться у неділю, 22 грудня, чоловічим та жіночим масстартами, які розпочнуться о 13:30 та 15:45 за київським часом відповідно. Це будуть останні гонки Кубка світу з біатлону 2024 року.

Після різдвяно-новорічної паузи четвертий етап поточного сезону прийматиме 9-12 січня 2025 року німецький Обергоф.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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