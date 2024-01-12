Джима – у топ-15: результати жіночого спринту на етапі Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу

У п'ятницю, 12 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли чотири біатлоністки: Юлія Джима, Любов Кип'яченкова, Олена Городна та Надія Бєлкіна.

Крім Джими, інші три українські біатлоністки – Анастасія Меркушина, Ірина Петренко та Христина Дмитренко – одразу після естафети в Рупольдінгу вирушили до Антгольца, де готуватимуться до чемпіонату Європи.

У спринті найкращою серед українок стала Джима, яка з чистою стрільбою фінішувала 13-ю. Таким чином, Юлія відібралася до гонки переслідування, на відміну від решти українок – Кип'яченкова, Бєлкіна та Городна не потрапили до топ-60.

Переможницню спринтерської гонки стала норвежка Інгрід Тандреволл, яка на 18,2 секунди випередила шведку Мону Брорссон. Третьою стала італійка Ліза Віттоцці.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати жіночого спринту в Рупольдінгу

1. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0) 19:25.4

2. Мона Брорссон (Швеція, 0+0) +18.2

3. Ліза Віттоцці (Італія, 0+0) +19.0

4. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) +24.8

5. Ельвіра Еберг (Швеція, 2+0) +33.9

6. Яніна Геттіх-Вальц (Німеччина, 0+0) +35.0

...

13. Юлія Джима (Україна, 0+0) +57.8

68. Любов Кип'яченкова (Україна, 2+1) +2:56.9

70. Надія Бєлкіна (Україна, 2+0) +2:57.5

83. Олена Городна (Україна, 1+1) +3:28.1

Чоловіча спринтерська гонка відбудеться у суботу, 13 січня. У неділю, 14 січня, етап Кубка світу в Рупольдінгу закінчиться персьютами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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