Джима – у топ-15: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону в Обергофі

До гонки переслідування відібралися три українки.

У четвер, 9 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Обергофі розпочався жіночою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Олена Городна, Юлія Джима, Христина Дмитренко, Анна Кривонос та Дарина Чалик, для якої це була дебютна гонка на рівні Кубка світу.

Найкращий результат серед українок показала Джима, яка з чистою стрільбою фінішувала на 14-му місці. Крім неї, до гонки переслідування також відібралися Дмитренко (замкнула топ-40), та Чалик (56-та позиція).

Виграла першу гонку нового року француженка Паула Боте. Другою стала норвежка Марен Кіркейде, а замкнула призову трійку Мілена Тодорова з Болгарії.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати жіночого спринту в Обергофі

1. Паула Боте (Франція, 0+0) 22:52.8

2. Марен Кіркейде (Норвегія, 1+0) +31.1

3. Мілена Тодорова (Болгарія, 1+0) +35.0

4. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+2) +40.3

5. Суві Мінккінен (Фінляндія, 0+1) +47.8

6. Осеан Мішелон (Франція, 1+0) +49.9

...

14. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:16.4

40. Христина Дмитренко (Україна, 1+1) +2:27.7

56. Дарина Чалик (Україна, 2+1) +3:16.8

66. Анна Кривонос (Україна, 1+1) +3:36.1

73. Олена Городна (Україна, 2+2) +3:44.1

Етап в Обергофі продовжиться у п'ятницю, 10 січня, чоловічим спринтом, який розпочнеться о 15:20 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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