Джима - у топ-15: результати жіночої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Перемогу здобула норвежка Марте Олсбю-Ройселанд.
4 грудня у шведському Естерсунді відбулася жіноча гонка переслідування на Кубку світу з біатлону-2021/22.
Виграла її норвежська біатлоністка Марте Олсбю-Ройселанд. "Срібло" та "бронзу" взяли француженки - Анаїс Бескон та Анаїс Шевальє-Буше відповідно.
Найкращою серед українок стала Юлія Джима, яка фінішувала 14-ю. Валя Семеренко завершила гонку на 54-й позиції.
1. Марте Олсбю Ройселанд (0+0+1+0) 32:20,6
2. Анаїс Бескон (0+0+0+0) +4,8
3. Анаїс Шевальє-Буше (0+0+1+0) +7,0
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14. Юлія Джима (1+1+0+0) +1:32,9
54. Валя Семеренко (0+2+1+1) +5:42,0
- Також сьогодні відбудеться чоловіча естафета. Початок гонки - 16:10.
- Всього цього сезону заплановано 10 етапів світового кубка. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.
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