Джима - у топ-15: результати жіночої гонки переслідування з біатлону на Олімпіаді-2022

Джима - у топ-15: результати жіночої гонки переслідування з біатлону на Олімпіаді-2022

Норвежці Ольсбу-Рейселанн знову не було рівних.

У неділю, 13 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася гонкою переслідування у жінок.

Україна в ній була представлена трьома спортсменками: Юлією Джимою, Анастасією Меркушиною, Іриною Петренко.

Найкращий результат "синьо-жовтих" показала Юлія Джима, яка фінішувала 13-ю, вона допустила чотири промахи. Своєю чергою, Анастасія Меркушина двічі промазала на стрільбі та завершила гонку на 25-й позиції. Ірина Петренко із чотирма промахами стала 55-ою.

Після перемоги у спринті норвежка Марте Ольсбу-Рейселанн виграла і пасьют. Другою фінішувала шведська біатлоністка Ельвіра Оберг, "бронза" на рахунку ще однієї норвежки - Тіріль Екгофф.

1. Марте Ольсбу-Рейселанн (Норвегія) – 34.46,9 (0+0+1+0)

2. Ельвіра Оберг (Швеція) – 1.36,5 (0+1+2+0)

3. Тіріль Екгофф (Норвегія) – 1.48,7 (1+1+0+1)

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13. Юлія Джима (Україна) – 2.49,3 (1+0+1+2)

25. Анастасія Меркушина (Україна) – 3.50,3 (1+0+0+1)

55. Ірина Петренко (Україна) – 8.16,8 (1+1+2+0)

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