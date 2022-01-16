Джима - у топ-25: результати жіночого персьюту на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Джима - у топ-25: результати жіночого персьюту на Кубку світу з біатлону в Рупольдингу

Перемогу здобула норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд.

У неділю, 16 січня, на шостому етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в німецькому Рупольдингу відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в пасьюті представляли Юлія Джима та Ірина Петренко.

Ще одна наша співвітчизниця - Валентина Семеренко - вирішила не стартувати. Як повідомив тренер жіночої збірної України Урош Велепець, це пов'язано із підготовкою спортсменки до Олімпіади в Пекіні.

Виграла гонку норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд. Другою та третьою стали сестри зі Швеції - Ельвіра та Ханна Еберг відповідно.

Найвище серед українок фінішувала Джима - 24-та позиція. Петренко розташувадася на 33-й сходинці.

1. Марте Олсбю-Ройзеланд (Норвегія, 0+0+0+0) 30:55.0

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 1+1+0+0) +20.8

3. Ханна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +32.4

...

24. Юлія Джима (Україна, 1+1+0+1) +2:37.3

33. Ірина Петренко (Україна, 0+0+1+0) +3:05.7

16 січня етап у Рупольдингу завершиться чоловічим персьютом, початок - о 15:45 за київським часом.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.

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