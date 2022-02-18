Джима - в топ-10: результати жіночого масстарту з біатлону на Олімпійських іграх-2022

Перемогу в гонці здобула француженка.
Щойно завершився жіночий масстарт із біатлону на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні.
Україна в цій гонці була представлена лише Юлією Джимою. 31-річна біатлоністка, припустившись трьох хиб, фінішувала на сьомій сходинці.
Перемогу ж в цій гонці здобула француженка - Жюстін Бреза-Буше. "Срібло" масстарту дісталося норвежці Тіріл Екгофф. "Бронзу" виграла ще одна норвежка - Марте-Олсбю Ройселанд. Цікаво, що всі троє лідеров припустилися на вогневих рубежах по чотири хиби.
Масстарт, жінки, 12,5 км
1. Жюстін Бреза-Буше (Франція) - 40:18.0 (4)
2. Тіріл Екгофф (Норвегія) - +15.3 (4)
3. Марте-Олсбю Ройселанд - +34.9 (4)
...
7. Юлія Джима (Україна) - +1:25.7 (3)
Зазначимо. що ця гонка стала для дівчат останньою на змаганнях в Пекіні.
- 18 лютого об 11 годині за Києвом розпочнеться масстарт у чоловіків. Україна там буде представлена двома біатлоністамми - Дмитром Підручним та Артемом Примою. Ця гонка стане останньою в біатлоні загалом на ОІ-2022.
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