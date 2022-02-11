Джима - в топ-10: результати жіночого спринту з біатлону на Олімпіаді-2022

Джима - в топ-10: результати жіночого спринту з біатлону на Олімпіаді-2022

Всі українки потрапили до гонки переслідування.

У п'ятницю, 11 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася спринтерською гонкою у жінок.

Україну в ній представили три біатлоністки: Ірина Петренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Найкращий результат "синьо-жовтих" показала Джима, яка з одним неточним пострілом стала восьмою . Меркушина та Петренко показали 24-й і 40-й результати відповідно, що також дозволило їм кваліфікуватися до гонки переслідування.

Перемогу з чистою стрільбою здобула норвежка Марте Олсбю Ройзеланд. "Срібло" взяла шведка Ельвіра Еберг, а "бронзу" - італійка Доротея Вірер.

Олімпіада-2022. Результати жіночого спринту

1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0) 20:44.3

2. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) +30.9

3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +37.2

4. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0) +47.3

5. Інгрід Ландмарк Тандреволл (Норвегія, 0+0) +1:00.2

6. Крістіна Рєзцова (ОКР, 0+0) +1:05.0

...

8. Юлія Джима (Україна 0+1) +1:07.5

24. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +1:47.3

40. Ірина Петренко (Україна, 2+0) +2:27.4

Зазначимо, що в жіночій індивідуальній гонці, яка відбулася 7 лютого, українки Юлія Джима та Ірина Петренко посіли 10-те та 11-те місця відповідно.

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