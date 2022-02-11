Джима - в топ-10: результати жіночого спринту з біатлону на Олімпіаді-2022

Всі українки потрапили до гонки переслідування.
У п'ятницю, 11 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася спринтерською гонкою у жінок.
Україну в ній представили три біатлоністки: Ірина Петренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина.
Найкращий результат "синьо-жовтих" показала Джима, яка з одним неточним пострілом стала восьмою. Меркушина та Петренко показали 24-й і 40-й результати відповідно, що також дозволило їм кваліфікуватися до гонки переслідування.
Перемогу з чистою стрільбою здобула норвежка Марте Олсбю Ройзеланд. "Срібло" взяла шведка Ельвіра Еберг, а "бронзу" - італійка Доротея Вірер.
Олімпіада-2022. Результати жіночого спринту
1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0) 20:44.3
2. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) +30.9
3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +37.2
4. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0) +47.3
5. Інгрід Ландмарк Тандреволл (Норвегія, 0+0) +1:00.2
6. Крістіна Рєзцова (ОКР, 0+0) +1:05.0
...
8. Юлія Джима (Україна 0+1) +1:07.5
24. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +1:47.3
40. Ірина Петренко (Україна, 2+0) +2:27.4
Зазначимо, що в жіночій індивідуальній гонці, яка відбулася 7 лютого, українки Юлія Джима та Ірина Петренко посіли 10-те та 11-те місця відповідно.
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