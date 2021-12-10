Джима - в топ-15: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Джима - в топ-15: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Перемогу здобула білоруська сенсація Ганна Сола.

У п'ятницю, 10 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2021/22 в Гогфільцені відбулася жіноча спринтерська гонка.

Виграла її досить несподівано білоруска Ганна Сола з солідним відривом від другого місця, яке посіла француженка Жюстін Бреза-Буше. "Бронзу" взяла Марте Олсбю Ройзеланд з Норвегії.

Україну представляли п'ять біатлоністок: Дар'я Блашко, Олена Білосюк, Юлія Джима, Ірина Петренко та Ольга Абрамова. Найкращою з наших стала Джима, яка з двома хибами показала 15-й результат . Другою серед українок за підсумками спринту розташувалася Білосюк - 24-та сходинка з одним неточним пострілом.

1. Ганна Сола (Білорусь, 0+0) 20:44.4

2. Жюстін Бреза-Буше (Франція, 1+1) +46.8

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0) +50.3

...

15. Юлія Джима (Україна, 0+2) +1:32.9

24. Олена Білосюк (Україна, 1+0) +1:44.3

68. Дар'я Блашко (Україна, 1+1) +2:58.3

75. Ірина Петренко (Україна, 2+0) +3:12.6

84. Ольга Абрамова (Україна, 0+1) +3:25.8

Раніше сьогодні спринт бігли чоловіки. Там перемогу сенсаційно здобув німець Йоганнес Кюн, а двоє українців змогли фінішувати в топ-20.

11-12 грудня в Гогфільцені відбудуться чоловічі та жіночі персьюти та естафети.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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