Джима – в топ-20: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону в Антгольці

У четвер, 19 січня, в італійському Антгольці розпочався шостий етап Кубка світу з біатлону-2022/23. Програму змагань відкрила спринтерська гонка у жінок.

Україну в ній представили 5 спортсменок: Олена Білосюк, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та Олександра Меркушина.

Найкращою з українок стала Джима, яка замкнула топ-20. Загалом до гонки переслідування кваліфікувалися чотири українські біатлоністки.

Виграла спринт господарка змагань – італійка Доротея Вірер. Друге місце посіла француженка Хлое Шевальє, а трійку призерок замкнула шведка Ельвіра Еберг.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого спринту в Антгольці

1. Доротея Вірер (Італія, 0+0) 20:59.6

2. Хлое Шевальє (Франція, 0+0) +2.8

3. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) +8.7

4. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+1) +14.7

5. Анамарія Лампич (Словенія, 1+1) +18.4

6. Деніз Геррман-Вік (Німеччина, 2+0) +23.1

...

20. Юлія Джима (Україна, 1+0) +1:09.3

32. Олена Білосюк (Україна, 0+1) +1:28.8

44. Олександра Меркушина (Україна, 0+0) +1:50.6

55. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +2:14.3

83. Анна Кривонос (Україна, 1+1) +3:30.6

У п'ятницю, 20 січня, на етапі в Антгольці відбудеться чоловічий спринт. Початок гонки – о 15:30 за київським часом.

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