Джима – в топ-20: результати жіночого спринту на першому етапі Кубка світу з біатлону 2023 року

У четвер, 5 січня, четвертий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 у словенській Поклюці розпочався жіночою спринтерською гонкою.

Україну в ній представляли Анастасія Меркушина (4-й стартовий номер), Юлія Джима (7), Дар'я Блашко (44) та Анна Кривонос (69). Найкращою з українок стала Джима, з чистою стрільбою вони посіла 19-те місце.

Лідерка команди Олена Білосюк пропустила першу гонку 2023 року через хворобу.

Виграла спринт шведка Ельвіра Еберг. Другу сходинку посіла француженка Жюлья Сімон, а замкнула трійку призерок італійка Доротея Вірер.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого спринту в Поклюці

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0) 20:25.2

2. Жюлья Сімон (Франція, 0+0) +6.9

3. Доротея Вірер (Італія, 0+0) +18.7

...

19. Юлія Джима (Україна, 0+0) +1:04.8

38. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1) +1:51.6

45. Дар'я Блашко (Україна, 0+0) +2:01.9

78. Анна Кривонос (Україна, 1+1) +3:51.0

Нагадаємо, в п'ятницю, 6 січня, в Поклюці відбудеться чоловіча спринтерська гонка. Вона розпочнеться о 15:20 за київським часом. Завершиться словенський етап у неділю, 8 січня.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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