Джима – в топ-20: результати жіночої індивідуальної гонки на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу

У четвер, 12 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча індивідуальна гонка.

Україну в ній представляли п'ять спортсменок: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко, Анна Кривонос і дебютантка збірної Любов Кип'яченкова.

Найкращою серед українок стала Джима, яка з двома штрафними хвилинами замкнула топ-20.

Перемогу здобула італійка Ліза Вітоцці. Друге місце посіла француженка Лу Жанмонно, яка в боротьбі за "срібло" обійшла свою співвітчизницю Жулью Сімон.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночої індивідуальної гонки в Рупольдінгу

1. Ліза Вітоцці (Італія, 0+0+0+0) 40:05:9

2. Лу Жанмонно (Франція, 0+0+0+0) +39.0

3. Жулья Сімон (Франція, 0+0+0+1) +45.2

4. Доротея Вірер (Італія, 0+0+0+1) +1:09.7

5. Ганна Еберг (Швеція, 0+1+0+0) +1:10.9

6. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+1+0+0) +1:20.5

...

20. Юлія Джима (0+1+0+1) +3:12.1

31. Анастасія Меркушина (1+1+0+0) +4:37.0

41. Анна Кривонос (0+0+1+0) +5:06.1

89. Любов Кип'яченкова (3+1+2+1) +10:56.5

У п'ятницю, 13 січня в Рупольдінгу відбудеться чоловіча естафета. Початок гонки – о 15:25 за київським часом. Жіноча естафета запланована на суботу, 14 січня. У неділю німецький етап завершиться масстартами.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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