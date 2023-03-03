Джима – за крок від топ-10: результати жіночого спринту на Кубку світу з біатлону в Нове-Мєсто

У п'ятницю, 3 березня, на сьомому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в чеському Нове-Мєсто відбулася спринтерська гонка у жінок.

Україну в ній представляли п'ять спортсменок: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олена Білосюк, Любов Кип'яченкова та Дар'я Блашко.

Найкращою серед українок стала Джима, яка з ідеальною стрільбою посіла 11-те місце. Меркушина та Білосюк також увійшли до залікової зони, розділивши 26-ту позицію.

Виграла спринт норвежка Марте-Олсбю Ройзеланд, яка випередила в боротьбі за "золото" свою співвітчизницю Інгрід-Ландмарк Тандреволд. Замкнула трійку призерок француженка Анаїс Шевальє-Буше.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого спринту в Нове-Мєсто

1. Марте-Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 0+0) 19:28.4

2. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (Норвегія, 1+0) +20.5

3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 1+0) +29.3

4. Доротея Вірер (Італія, 0+1) +35.4

5. Ваннеса Фойгт (Німеччина, 0+0) +36.7

6. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 1+0) +38.5

...

11. Юлія Джима (Україна, 0+0) +45.9

26. Анастасія Меркушина (Україна, 1+0) +1:32.7

26. Олена Білосюк (Україна, 0+1) +1:32.7

43. Дар'я Блашко (Україна, 0+0) +1:53.3

66. Любов Кип'яченкова (Україна, 1+2) +2:43.6

У суботу, 4 березня, в рамках етапу в Нове-Мєсто заплановані чоловіча та жіноча гонки переслідування. Вони розпочнуться о 14:45 та 16:45 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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