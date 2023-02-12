Джима здійснила ривок у персьюті на чемпіонаті світу з біатлону: результати гонки

У неділю, 12 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася жіноча гонка переслідування.

За підсумками спринту Україну в ній представили три спортсменки: Юлія Джима (стартувала 29-ю, +1:40), Олена Білосюк (стартувала 43-ю, +2:15) та Анастасія Меркушина (стартувала 44-ю, +2:17).

На фініші найкращою серед українок стала Джима. З однією хибою на стрільбищі вона відіграла п'ятнадцять позицій і в підсумку посіла 14-те місце.

Своєю чергою, Білосюк стала 48-ю, а Меркушина фінішувала одразу за нею.

Чемпіонкою світу в персьюті стала француженка Жюлья Сімон, "срібло" виграла німкеня Деніз Геррманн-Вік, "бронзу" – норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати жіночої гонки переслідування

1. Жюлья Сімон (Франція, 0+0+0+1) 32:00.8

2. Деніз Геррманн-Вік (Німеччина, 1+0+1+2) +27.0

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 1+1+1+0) +37.3

...

14. Юлія Джима (Україна, 0+0+1+0) +1:44.9

48. Олена Білосюк (Україна, 0+1+1+2) +4:56.8

49. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+0) +4:57.1

У неділю, 12 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону також відбудеться чоловіча гонка переслідування Початок – о 16:30 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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