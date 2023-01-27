Джокович проти кривдника росіянина: визначилися фіналісти чоловічого турніру Australian Open-2023

На Australian Open-2023 завершилися матчі 1/2 фіналу в одиночному чоловічому турнірі. За їхніми підсумками стали відомі фіналісти першого в сезоні турніру "Великого шолома".

У вирішальному поєдинку зустрінуться грек Стефанос Циципас і серб Новак Джокович.

У першому півфіналі Джокович за три сети обіграв американця Томмі Пола – 7:5, 6:1, 6:2.

В іншому матчі 1/2 фіналу Циципас витратив чотири партії для перемоги над росіянином Кареном Хачановим – 6:7, 4:6, 7:6, 3:6.

Фінальний поєдинок чоловічого турніру Australian Open-2023 відбудеться в неділю, 29 січня.

Раніше стали відомі учасниці фіналу жіночого турніру Australian Open-2023, який заплановано на суботу, 28 січня.

Нагадаємо, організатори Australian Open-2023 допустили до змагань гравців з Росії та Білорусі, проте тільки в нейтральному статусі: без прапорів, гімнів та іншої національної символіки.

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