Джокович удесяте тріумфував на Australian Open і повторив рекорд Надаля за титулами Grand Slam

У неділю, 29 січня, відбувся фінальний матч Australian Open-2023 в одиночному чоловічому турнірі. У ньому серб Новак Джокович переміг грека Стефаноса Циципаса.

Джокович розібрався зі своїм суперником за три сети, причому дві останні партії серб виграв на тай-брейку – 3:6, 6:7 (4:7), 6:7 (5:7).

Для Новака це ювілейний десятий титул на Australian Open. Раніше він уже дев'ять разів ставав переможцем Відкритого чемпіонату Австралії (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021).

Крім того, Джокович наздогнав іспанця Рафаеля Надаля за здобутими трофеями на турнірах "Великого шолома". Тепер вони ділять між собою цей рекорд, маючи по 22 титули Grand Slam.

Нагадаємо, раніше визначилася переможниця жіночого турніру Australian Open-2023. У фіналі білоруска Аріна Соболенко перемогла представницю Казахстану Олену Рибакіну.

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