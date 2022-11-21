Джокович ушосте в кар'єрі виграв Підсумковий турнір ATP і повторив рекорд Федерера

Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Підсумкового турніру ATP 2022 року, який завершився у Турині.

У фінальному матчі 35-річний серб (№8 ATP )обіграв на дванадцять років молодшого за себе норвежця Каспера Рууда, який наразі є четвертою ракеткою планети.

Поєдинок тривав півтори години. Ноле впорався із суперником за два сети – 5:7, 3:6.

Для Джоковича це шостий в кар'єрі титул Підсумкового турніру ATP і перший за останні сім років. Раніше він перемагав на цих змаганнях 2008-го та від 2012-го до 2015 року.

За кількістю тріумфів на Підсумкових турнірах серб зрівнявся з швейцарцем Роджером Федерером, який цього року оголосив про свій відхід на спортивну пенсію.

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