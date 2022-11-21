Джокович ушосте в кар'єрі виграв Підсумковий турнір ATP і повторив рекорд Федерера

Серб переграв у фіналі норвежця Каспера Рууда.
Сербський тенісист Новак Джокович став переможцем Підсумкового турніру ATP 2022 року, який завершився у Турині.
У фінальному матчі 35-річний серб (№8 ATP )обіграв на дванадцять років молодшого за себе норвежця Каспера Рууда, який наразі є четвертою ракеткою планети.
Поєдинок тривав півтори години. Ноле впорався із суперником за два сети – 5:7, 3:6.
Для Джоковича це шостий в кар'єрі титул Підсумкового турніру ATP і перший за останні сім років. Раніше він перемагав на цих змаганнях 2008-го та від 2012-го до 2015 року.
За кількістю тріумфів на Підсумкових турнірах серб зрівнявся з швейцарцем Роджером Федерером, який цього року оголосив про свій відхід на спортивну пенсію.
Читайте також:
Українська тенісистка претендує на почесну нагороду WTA за підсумками 2022 року
"Дякую українцям за мужність": Стаховський у формі Нацгвардії попрощався з тенісом під час церемонії в Турині
"Виповнився місяць": Світоліна потішила фанатів милими фото з маленькою донечкою