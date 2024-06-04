Джокович знявся з Roland Garros-2024 і втратить статус першої ракетки світу: яка причина

Сербський тенісист припинив виступи на французькому мейджорі через травму.

Перша ракетка світу Новак Джокович знявся з Roland Garros-2024.

37-річний сербський тенісист ухвалив таке рішення через травму правого коліна, повідомляється в офіційних соцмережах турніру.

В 1/4 фіналу Джокович повинен був зіграти проти сьомої ракетки світу Каспера Рууда, однак через зняття Ноле норвежець автоматично вийшов до півфіналу.

Таким чином, Джокович не зможе захистити минулорічний титул чемпіона Roland Garros.

Крім того, Новак вперше за довгий час втратить звання першої ракетки світу. Від наступного тижня рейтинг ATP очолить 22-річний італієць Яннік Сіннер.

Раніше повідомлялося, що дві українські тенісистки пробилися до чвертьфіналу парного турніру Roland Garros-2024.

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