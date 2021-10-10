Джошуа активував опцію реваншу з Усиком, але з датою та місцем бою доведеться зачекати

Джошуа активував опцію реваншу з Усиком, але з датою та місцем бою доведеться зачекати

За словами Олександра Красюка, поєдинок повинен відбутися в найближчі сім місяців.

Британський промоутер Едді Гірн повідомив, що його клієнт Ентоні Джошуа активував опцію реваншу з володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO в надважкій вазі Олександром Усиком.

"Джошуа повернувся в гру, він зараз тренується, і сьогодні ми офіційно активували опцію реваншу", - цитує Гірна Bad Left Hook.

Однак дата та місце другого поєдинку між Усиком та Джошуа, ймовірно, стане відома нескоро. За словами промоутера українського чемпіона Олександра Красюка, боксери мають 7 місяців на організацію бою. Нині розглядається декілька варіантів місця проведення реваншу, серед них також є Україна.

"Бій відбудеться там, де тепло буде в цей час. У нас є 7 місяців на організацію цього поєдинку - вони закріплені контрактно. Якщо поєдинок не відбудеться протягом 7 місяців, є підстави вважати, що він взагалі не відбудеться. Організатори повинні почати свою роботу як мінімум за 4 місяці, а то й за 5.

Потрібно визначити час і місце. Для цього необхідно проаналізувати рейтинг кожного з варіантів. Мається на увазі те, скільки ми можемо отримати комерційного інтересу, організовуючи його в різних країнах.

Опції будуть незмінними - їх 4. Одна - під знаком питання. Перша - це Велика Британія, друга - США, третя - Україна, а опція під знаком питання - це одна з країн, які вже мають у себе досвід проведення подібних поєдинків. Вже є декілька сусідніх держав, які із задоволенням залучають до себе увагу спортом.

Сумніваюся, що в найближчі півтора-два місяці зможемо оголосити про місце проведення бою", - сказав Красюк в ефірі MEGOGO.

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі;

одноголосним суддівським рішенням - і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі; Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті;

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог. На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

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