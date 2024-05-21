Джошуа чи Ф'юрі: промоутер Усика назвав суперника, з яким українцю було складніше битися

Олександр Красюк вважає, що для його клієнта важчим виявився поєдинок проти "Циганського короля".

Олександр Красюк, промоутер абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика, порівняв його бої проти Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.

На думку промоутера, для його клієнта складнішим став поєдинок проти "Циганського короля". Причиною цього він вважає незручний стиль боксу Ф'юрі, до якого надзвичайно непросто пристосуватися.

"Тайсон дав Усику важчий бій. Я поясню чому. Джошуа був більш зручним суперником. У нього класичний стиль. І цей стиль передбачуваний.

У Ф'юрі довгі руки, він постійно тримає свою щелепу притиснутою, і це складно. Перед тим як донести удар, тобі необхідно виконати величезний обсяг роботи. Це наука боксу. Тобі необхідно знайти ключ, тому ти повинен використовувати всі рівні, рухатися з боку в бік, а потім ти можеш донести удар. Тому тобі потрібно витратити набагато більше енергії, щоб донести один удар, ніж у класичному поєдинку", – сказав Красюк в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing King Media.

Зазначимо, що Усик двічі боксував проти Джошуа – у вересні 2021 року та серпні 2022-го. Перший бій українець виграв одноголосним рішенням суддів (117-112, 116-112, 115-113), а в другому переміг роздільним рішенням суддів (116-112, 115-113, 113-115).

У ніч проти 19 травня цього року Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

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На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Тепер у послужному списку 37-річного Усика 22 перемоги (14 – нокаутом) у 22 поєдинках. Шість з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Для 35-річного Ф'юрі поразка від Усика стала першою у професійному боксі. Також у його активі 34 перемоги (24 – нокаутом) і одна нічия.

Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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