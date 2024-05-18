Джошуа дав свіжий прогноз на бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа поділився очікуваннями від бою між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

На думку британського боксера, у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу українець переможе "Циганського короля".

"Я двічі бився з Олександром Усиком і можу сказати, що він феноменальний боксер, робить все як слід. Я б сказав, що він виконує справді чудову роботу на рингу.

Я ніколи не бився з Тайсоном Ф'юрі, тому не можу судити, що він робитиме під час поєдинку, або як це - зустрітися з ним. Виходячи тільки з того, що знаю, я повинен сказати, що Усик переможе", – цитує Джошуа Manchester Evening News.

Раніше повідомлялося, що Джошуа зізнався, за кого вболіватиме у бою Усик – Ф'юрі.

Коли бій Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в саудівському Ер-Ріяді. Спочатку бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли на іншу дату.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція бою Усик – Ф'юрі.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Нагадаємо, напередодні бою Усик і Ф'юрі показали вагу. Також боксери провели фінальну дуель поглядів, під час якої британець штовхнув українця.

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