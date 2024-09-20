Джошуа – Дюбуа: де дивитися і ставки букмекерів на бій за звання чемпіона світу

Британські боксери позмагаються за пояс IBF, який звільнив Олександр Усик.

У ніч проти 22 вересня відбудеться бій за чемпіонський титул IBF у надважкій вазі між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа.

Місцем проведення поєдинку стане арена "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме пояс IBF, яким зараз володіє Дюбуа.

Даніеля, який у ніч проти 2 червня 2024 року достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF, підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відмовився від цього пояса.

Де дивитися бій Джошуа – Дюбуа

В Україні поєдинок Джошуа – Дюбуа у прямому ефірі покаже відеосервіс DAZN. Також бій транслюватимуть британські телеканали Sky Sports та TNT Sports.

Боксерське шоу на стадіоні "Вемблі" розпочнеться о 20:00, головний бій вечора варто очікувати не раніше півночі за київським часом.

Прогнози букмекерів на бій Джошуа – Дюбуа

Беззаперечним фаворитом поєдинку букмекери вважають Джошуа. На перемогу Ей Джея можна поставити з коефіцієнтом 1,26. Виграш Дюбуа – 4,10.

Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 17,00.

За оцінками букмекерів, найбільш імовірним результатом бою є перемога Джошуа нокаутом – 1,45. Тріумф Ентоні суддівським рішенням – 6,50.

Дострокова перемога Дюбуа оцінюється коефіцієнтом 5,50. Успіх Даніеля за очками – 13,00.

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