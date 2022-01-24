Джошуа готовий "віддати" Ф'юрі бій із Усиком: є умова, і вона недешева

Джошуа готовий "віддати" Ф'юрі бій із Усиком: є умова, і вона недешева

Тоді об'єднавчий поєдинок може відбутися вже навесні 2022-го.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа готовий почекати з реваншем проти українця - Олександра Усика.

Як повідомляє The Telegraph, 32-річний британець готовий поступитися співвітчизнику Тайсону Ф'юрі боєм проти Сашка.

За інформацією джерела, Джошуа може піти на такий крок за однієї умови, і вона досить недешева. Йдеться про 15 мільйонів фунтів відступних.

Таким чином, якщо Ентоні все ж "відійде в бік", то поєдинок Усик - Ф'юрі може відбутися вже навесні 2022 року. Якщо це станеться, то світ побачить об'яднавчий бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Зауважимо, що Усик володіє поясами IBF, WBO, WBA і IBO, а Ф'юрі є володарем WBC.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу.

Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року. Із місцем бою також ще не визначилися, але ідею проведення поєдинку в Україні вважають фінансово невигідною.