"Джошуа має бути готовим до різних трюків": Усик зацікавив планами щодо реваншу з іменитим британцем

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик розповів, чого чекати від його реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Український боксер готовий дещо змінити у своєму стилі ведення бою.

"Все буде по-іншому. Джошуа знадобляться всі інструменти в його арсеналі. При цьому він має бути готовим до різних трюків. Я не можу розкрити все. Я не можу відкрити свої карти. Тільки натякну, що я збираюся змінити свою стійку чи позицію", - цитує Усика Reuters.

Нагадаємо, що володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі, який оголосив про завершення кар'єри після переможного поєдинку з Ділліаном Вайтом, зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа.

У ніч проти 26 вересня Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій. В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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