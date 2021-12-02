Джошуа може відступити перед боєм Усика і Ф'юрі за абсолютне чемпіонство: промоутер озвучив умову

Джошуа може відступити перед боєм Усика і Ф'юрі за абсолютне чемпіонство: промоутер озвучив умову

Ей Джей готовий зачекати з реваншем проти українського чемпіона.

Промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що його клієнт може провести наступний бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За словами Красоюка, це може статися, якщо Ентоні Джошуа отримає бажану суму відступних за відтермінування свого реваншу з Усиком.

"Розмови про те, що Джошуа відійде убік, ведуться від моменту дострокової перемоги Ф'юрі над Вайлдером. Я чув, що Джошуа розгляне пропозицію про відступні, якщо гроші будуть правильними, оскільки він має повагу до надважкого дивізіону і готовий дозволити провести бій за звання абсолютного чемпіона.

Усик каже, що у наступному бою він може побитися з Ф'юрі, якщо пропозиція буде правильною і Джошуа дозволить це зробити", - сказав Красюк у коментарі Sky Sports.

У ніч проти 10 жовтня Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді та зберіг пояс WBC у надважкій вазі. Інші три найпрестижніші титули хевівейту - WBA, WBO та IBF - зосередив у своїх руках українець Олександр Усик, відібравши їх у британця Ентоні Джошуа.

Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу.

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