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Джошуа назвав ім'я свого наступного суперника після ефектної перемоги нокаутом над Геленіусом

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Джошуа назвав ім'я свого наступного суперника після ефектної перемоги нокаутом над Геленіусом

Ентоні Джошуа / Фото: twitter.com/MatchroomBoxing

Ей Джей збирається вийти в ринг проти Деонтея Вайлдера.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа після яскравої перемоги над фінським боксером Робертом Геленіусом розповів, хто стане його наступним суперником.

За словами британця, його команда веде переговори про бій з ще одним ексчемпіоном світу в надважкому дивізіоні, американцем Деонтеєм Вайлдером.

"Схоже, що Вайлдер буде наступним. Я просто радий, що ми починаємо працювати над цим боєм. Можливо, найближчим часом все вирішиться.

Це гарне протистояння для боксу та моєї спадщини. Минуть роки, ви обернетесь, подивитеся і скажете: "Вау, цей хлопець бився з усіма". Ось що важливо в наші дні, а не захищати свій "нуль" чи турбуватися про щось інше. Нелегко перемагати у цих великих боях, але я довіряю своїй команді", – цитує Джошуа Mirror.

У ніч проти 13 серпня Джошуа на арені О2 в Лондоні брутально нокаутував Геленіуса у сьомому раунді. Фін замінив у цьому поєдинку британця Ділліана Вайта, який провалив допінг-тест за тиждень до бою.

Ей Джей виграв другий бій поспіль після двох поразок від українця Олександра Усика. На початку квітня 2023 року британець успішно повернувся в ринг, здолавши одноголосним рішенням суддів американця Джермейна Франкліна.

Тепер у послужному списку 33-річного Джошуа 26 перемог (23 – нокаутом) і три поразки.

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Дата публікації
Перегляди
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