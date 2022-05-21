Джошуа назвав найскладнішого суперника у своїй кар'єрі - це не Усик

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа заявив, що найсильнішим суперником у його кар'єрі був Володимир Кличко.

Британський боксер, який напередодні пригрозив "вирубити" Олександра Усика в поєдинку-реванші, поділився спогадами про титульний бій з Кличком-молодшим, який відбувся в квітні 2017 року.

Тоді Ей Джей переміг Володимира технічним нокаутом в 11-му раунді.

"Найскладнішим суперником, з яким я будь-коли стикався, був, безумовно, Володимир Кличко. Молодий лев проти старого лева. Коли я бився з ним, я думав, що зарано вийшов проти аксакала, але це був його останній бій.

Тому, якби я не бився з ним, було б надто пізно. Іноді через відсутність досвіду ми щось ускладнюємо. У нього нокаутів було більше, ніж у мене разом узятих боїв та нокаутів у послужному списку. Він був досвідченим та дуже сильним. То справді був важкий бій.

Із Володимиром мені знадобилося 11 раундів, чого раніше ніколи не траплялося. Це точно був мій найскладніший бій", – сказав Джошуа в інтерв'ю YouTube-каналу Oxford Union.

Нагадаємо, Володимир Кличко розповів, що збирався повернутися на ринг заради рекорду і провести бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі. Однак повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, внесла корективи в плани легендарного українця.

Володимир Кличко повернувся до України і вступив до лав тероборони, щойно почалася війна

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